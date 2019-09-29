Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:29, 29 сентября 2019 110
 0    0

В понедельник в Рязанской области ожидается до +17 градусов. Прогноз погоды

В понедельник в Рязанской области ожидается до +17 градусов. Прогноз погоды

В понедельник, 30 сентября, в Рязанской области ожидается до +12, +17 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью возможен дождь. Днем небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязани на предстоящую рабочую неделю.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой?

Отвечает прокуратура. Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 631
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 580
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 254
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 1 955
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
16:23, 28 сентября 2019 1 174
В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе 1
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум