В понедельник в Рязанской области ожидается до +17 градусов. Прогноз погоды

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В понедельник, 30 сентября, в Рязанской области ожидается до +12, +17 градусов. Об этом сообщила
Ночью возможен дождь. Днем небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов.
Ранее Гидрометцентр России
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