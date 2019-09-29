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20:21, 29 сентября 2019 176
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В понедельник в Старожиловском районе отключат газ

В понедельник в Старожиловском районе отключат газ

В понедельник, 30 сентября, в Старожиловском районе отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Газ отключат из-за ремонтных работ в деревне Соха.

С 9:00 до 17:00 газа не будет на улицах:

  • Новая;
  • Заводская;
  • Соха-1;
  • Соха-2;
  • Центральная;
  • Садовая;
  • Запрудная;
  • Запрудная-2.

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