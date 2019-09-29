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17:14, 29 сентября 2019 184
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На митинг в Москве вышли около 20 тысяч человек

На митинг в Москве вышли около 20 тысяч человек

На согласованный митинг в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве вышли около 20 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

«Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан», — отметили в сообщении.

На мероприятии присутствуют член Либертарианской партии Михаил Светов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, другие оппозиционеры, передает РИА Новости.

Движение по проспекту и ряду прилегающих улиц ограничили.

Митинги, не согласованные с властями, проходили в столице летом несколько раз. На них полиция задержала около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.


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