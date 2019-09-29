На митинг в Москве вышли около 20 тысяч человек

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На согласованный митинг в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве вышли около 20 тысяч человек. Об этом сообщила
«Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан», — отметили в сообщении.
На мероприятии присутствуют член Либертарианской партии Михаил Светов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, другие оппозиционеры, передает
Движение по проспекту и ряду прилегающих улиц ограничили.
Митинги, не согласованные с властями, проходили в столице летом несколько раз. На них полиция задержала около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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