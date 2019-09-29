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13:10, 29 сентября 2019 173
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МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

В воскресенье, 29 сентября, рязанцев предупредили о сильном ветре. Информацию опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, во второй половине дня ожидается усиление южного ветра порывами до 12-17 метров в секунду.

Погодное явление сохранится до конца суток.


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