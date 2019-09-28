Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:32, 28 сентября 2019 57
 0    0

Якутский водитель под наркотиками перевозил школьников

Якутский водитель под наркотиками перевозил школьников

Фото: Pixabay.com

Якутский водитель под наркотиками перевозил школьников. Автоинспекторы остановили его еще 15 сентября, передает РИА Новости в субботу, 28 сентября.

Автобус с 19 школьниками и их классным руководителем остановили в Намском районе. 38-летний водитель не смог предъявить разрешение на перевозку детей. В республиканском управлении ГИБДД МВД отметили, что автобус не предназначен для этого.

Автоинспекторы заметили «неадекватное поведение» водителя. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Его отстранили от управления, детей довез другой человек.

На нарушителя составили административные материалы, также к административной ответственности привлекли педагога и индивидуального предпринимателя. На имя директора школы внесли представление.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 313
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 210
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 871
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
14:40, 26 сентября 2019 2 838
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 1
15:06, 15 сентября 2019 3 208
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум