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Фото: Pixabay.com
Якутский водитель под наркотиками перевозил школьников. Автоинспекторы остановили его еще 15 сентября, передает
Автобус с 19 школьниками и их классным руководителем остановили в Намском районе. 38-летний водитель не смог предъявить разрешение на перевозку детей. В республиканском управлении ГИБДД МВД отметили, что автобус не предназначен для этого.
Автоинспекторы заметили «неадекватное поведение» водителя. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Его отстранили от управления, детей довез другой человек.
На нарушителя составили административные материалы, также к административной ответственности привлекли педагога и индивидуального предпринимателя. На имя директора школы внесли представление.
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