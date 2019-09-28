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21:55, 28 сентября 2019 175
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за ночного тумана, который ожидается ночью и утром в воскресенье, 29 сентября. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Видимость при тумане составит 200-500 метров.

Рязанцам напомнили единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04. Также при несчастном случае можно обратиться по номерам 101 и 112.


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