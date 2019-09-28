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В Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за ночного тумана, который ожидается ночью и утром в воскресенье, 29 сентября. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Видимость при тумане составит 200-500 метров.
Рязанцам напомнили единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —
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