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16:23, 28 сентября 2019 91
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В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе

В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе

Изменения в Правилах противопожарного режима не будут запрещать курить на балконе. Об этом сообщил сайт МЧС России.

Постановление подразумевает запрет на открытый огонь на балконах лоджиях.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — отметили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что с 1 октября россиянам запретят курить на балконах. В МЧС назвали размеры штрафов за нарушение.


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