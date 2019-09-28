В МЧС разъяснили, как будет действовать запрет на курение на балконе

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Изменения в Правилах противопожарного режима не будут запрещать курить на балконе. Об этом сообщил
Постановление подразумевает запрет на открытый огонь на балконах лоджиях.
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — отметили в ведомстве.
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