Во Владимирской области нашли поддельное сливочное масло из Подмосковья

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Фото: Pixabay.com
В Муромском районе нашли поддельное сливочное масло из Подмосковья. Об этом
Масло с массовой долей жира 82,5% изготовило ООО «Меркурий» из Московской области. Образцы направили в лабораторию. Эксперты выяснили, что производитель использовал растительные жиры.
«Данный факт свидетельствует о фальсификации жирно-кислотного состава сливочного масла», — отметили в ведомстве.
Поддельное масло изымут из оборота. Результаты исследования направили производителю для проведения служебного расследования.
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