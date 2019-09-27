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Фото: Pixabay.com
Во Владимире воспитанница детдома и ее подруга напали на школьницу. Об этом
Следствие установило, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет внезапно напали на девочку, направлявшуюся в школу. Одна из подозреваемых схватила ее за волосы и отбросила на асфальт. Затем злоумышленницы похитили у потерпевшей деньги и дорогой телефон.
«Потерпевшая 15-летняя школьница пережила сильный испуг и стресс», — уточнили в следкоме.
Подозреваемых нашли. Известно, что 15-летняя девушка является воспитанницей одного из детдомов, откуда периодически сбегает. Ее уже привлекали к ответственности за кражи. 16-летняя девушка растет в неполной семье.
Они обе стоят на профилактических учетах. На них завели дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 161 УК («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).
Воспитанницу детдома хотят арестовать.
Следствие располагает данными о том, что тем же утром подозреваемые совершили еще четыре попытки ограбления. Эту информацию проверят.
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