Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:44, 27 сентября 2019 78
 0    0

Во Владимире воспитанница детдома и ее подруга напали на школьницу

Во Владимире воспитанница детдома и ее подруга напали на школьницу

Фото: Pixabay.com

Во Владимире воспитанница детдома и ее подруга напали на школьницу. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Следствие установило, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет внезапно напали на девочку, направлявшуюся в школу. Одна из подозреваемых схватила ее за волосы и отбросила на асфальт. Затем злоумышленницы похитили у потерпевшей деньги и дорогой телефон.

«Потерпевшая 15-летняя школьница пережила сильный испуг и стресс», — уточнили в следкоме.

Подозреваемых нашли. Известно, что 15-летняя девушка является воспитанницей одного из детдомов, откуда периодически сбегает. Ее уже привлекали к ответственности за кражи. 16-летняя девушка растет в неполной семье.

Они обе стоят на профилактических учетах. На них завели дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 161 УК («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

Воспитанницу детдома хотят арестовать.

Следствие располагает данными о том, что тем же утром подозреваемые совершили еще четыре попытки ограбления. Эту информацию проверят.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 068
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 3 714
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 811
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 151
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 514
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум