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11:44, 27 сентября 2019 221
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В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В выходные, 28 и 29 сентября, автоинспекторы проверят рязанских водителей на трезвость. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД обратились к рязанцам с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также грубо нарушают ПДД.

Информацию можно передать по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112 или через официальный сайт ГИБДД в разделе «прием обращений».


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