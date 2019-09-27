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В Тамбове три машины столкнулись «паровозиком». Об этом
В четверг, 26 сентября, в 18:53 у дома №254 на улице Карла Маркса Nissan Almera врезался в ехавшую впереди «Оку», а та по инерции — в Lada Granta.
Травмы получил водиьель «Оки» 1980 года рождения. Его госпитализировали.
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Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.