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12:37, 27 сентября 2019 164
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В Шиловском районе установили монумент князю Олегу Рязанскому 1

В Шиловском районе установили монумент князю Олегу Рязанскому

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 26 сентября, на въезде в Шиловский район открыли монумент князю Олегу Рязанскому. Об этом сообщило издательство «Пресса».

На мероприятии присутствовал председатель облдумы Аркадий Фомин.

«Не случайно этот памятник установлен именно здесь. Историки по праву назвали Шиловскую землю родиной первых русских побед. Здесь через 128 лет с начала ордынского ига под Шишевским лесом на Воино, между селами Задубровье, Заполье и деревней Городищи, Великий князь с дружинами, при участии князей Тимофея и Давыда Шиловских, одержали первую победу в открытом сражении с войском ордынцев», — сказал Фомин.

Присутствующие возложили к монументу цветы, также его освятил настоятель Успенского храма села Мосолово иерей Василий.

Памятник возвели после участия в программе поддержки местных инициатив и в районном патриотическом проекте «Шиловский край — земля отцов».


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