В Шиловском районе установили монумент князю Олегу Рязанскому

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 26 сентября, на въезде в Шиловский район открыли монумент князю Олегу Рязанскому. Об этом сообщило издательство «
На мероприятии присутствовал председатель облдумы Аркадий Фомин.
«Не случайно этот памятник установлен именно здесь. Историки по праву назвали Шиловскую землю родиной первых русских побед. Здесь через 128 лет с начала ордынского ига под Шишевским лесом на Воино, между селами Задубровье, Заполье и деревней Городищи, Великий князь с дружинами, при участии князей Тимофея и Давыда Шиловских, одержали первую победу в открытом сражении с войском ордынцев», — сказал Фомин.
Присутствующие возложили к монументу цветы, также его освятил настоятель Успенского храма села Мосолово иерей Василий.
Памятник возвели после участия в программе поддержки местных инициатив и в районном патриотическом проекте «Шиловский край — земля отцов».
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