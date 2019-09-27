В Сасовском районе «эвакуировали» две больницы

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В Сасовском районе провели тренировку по эвакуации двух больниц. Об этом сообщила
Сотрудники отработали способы эвакуации людей и персонала в случае пожара. Во время учения проверялась работа систем противопожарной защиты объектов, уточнялось состояние путей эвакуации, наличие и исправное состояние огнетушителей.
После проведения тренировок провели инструктаж с персоналом о соблюдении требований пожарной безопасности, действиям в случаи пожара.
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