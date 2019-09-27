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В России начали устанавливать оборудование для изоляции Рунета. Об этом сообщил
Оборудование, в частности, позволит блокировать мессенджер Telegram. К концу 2019 года такое оборудование покроет весь Уральский федеральный округ.
Оборудование уже установили у операторов домашнего интернета в Екатеринбурге, теперь его монтируют в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах УрФО. На время тестирования предусмотрен механизм отключения фильтрации — на случай, если устройство будет работать некорректно.
Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете 1 мая, документ вступит в силу в ноябре.
Фильтровать весь интернет-трафик будут через специальные системы блокировки, которые раздадут операторам связи.
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