В субботу в Рязанской области ожидается до +14 градусов. Прогноз погоды

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В субботу, 28 сентября, в Рязанской области ожидается до +14 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, днем +9, +14.
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