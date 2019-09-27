Количество электронных обращений в центр обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» выросло в восемь раз

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С января по августа 2019 года специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» приняли 1528 электронных обращений от жителей Рязанской области. Этот показатель вырос в восемь раз — за аналогичный период прошлого года их зафиксировали 194.
Всего за отчетный период специалисты приняли 7669 обращений в районах. Рязанцы интересовались информацией по коммерческому учету электроэнергии и по замене счетчиков, другими вопросами по основной деятельности энергетиков.
Более трех тысяч вопросов касались услуги технологического присоединения к электросетям. Количество заявок на ТП составило 2223 штуки и 1256 из них подали через интернет.
Там также зарегистрирован значительный рост: за 8 месяцев 2018 в электронном виде поступило 47 заявок.
«Мы системно работаем над повышением качества и доступности услуг и консультаций для потребителей за счет функциональных возможностей web-сервисов и оптимизации интерактивного обслуживания, — отметила начальник управления взаимодействия с клиентами „Рязаньэнерго“ Виктория Черная. — Для удобства и экономии времени в разделах „Интернет-приемная“ и „Личный кабинет“ на главной странице корпоративного
В разделе «Потребителям"/"Обслуживание потребителей», выбрав «Рязаньэнерго», можно узнать адрес, схему проезда, режим работы и контактные номера телефона офиса обслуживания потребителей. Там же есть электронная форма анкеты для опроса потребителей.
Информация об услугах электросетевой компании, необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещаются на сайте, стендах Центра обслуживания потребителей в здании управления «Рязаньэнерго» по адресу Рязань, улица МОГЭС, дом №12, телефон
Напомним, за любыми консультациями и сведениями, касающимися деятельности энергокомпании, можно обратиться по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-8-800-50-50-115 (бесплатно, круглосуточно), а также по телефону
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ тамбовском селе на пожаре погибла семья
|
cледующая новость →В Домодедове грузовик насмерть сбил девочку на пешеходном переходе
Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.