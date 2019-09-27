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11:53, 27 сентября 2019 228

Количество электронных обращений в центр обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» выросло в восемь раз

Количество электронных обращений в центр обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» выросло в восемь раз

С января по августа 2019 года специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» приняли 1528 электронных обращений от жителей Рязанской области. Этот показатель вырос в восемь раз — за аналогичный период прошлого года их зафиксировали 194.

Всего за отчетный период специалисты приняли 7669 обращений в районах. Рязанцы интересовались информацией по коммерческому учету электроэнергии и по замене счетчиков, другими вопросами по основной деятельности энергетиков.

Более трех тысяч вопросов касались услуги технологического присоединения к электросетям. Количество заявок на ТП составило 2223 штуки и 1256 из них подали через интернет.

Там также зарегистрирован значительный рост: за 8 месяцев 2018 в электронном виде поступило 47 заявок.

«Мы системно работаем над повышением качества и доступности услуг и консультаций для потребителей за счет функциональных возможностей web-сервисов и оптимизации интерактивного обслуживания, — отметила начальник управления взаимодействия с клиентами „Рязаньэнерго“ Виктория Черная. — Для удобства и экономии времени в разделах „Интернет-приемная“ и „Личный кабинет“ на главной странице корпоративного сайта можно подать заявку на технологическое присоединение и отследить ход ее исполнения в режиме онлайн, задать вопрос, находящийся в компетенции электросетевой организации, направить обращение и получить ответ любым удобным способом (почта, e-mail, телефон)».

В разделе «Потребителям"/"Обслуживание потребителей», выбрав «Рязаньэнерго», можно узнать адрес, схему проезда, режим работы и контактные номера телефона офиса обслуживания потребителей. Там же есть электронная форма анкеты для опроса потребителей.

Информация об услугах электросетевой компании, необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещаются на сайте, стендах Центра обслуживания потребителей в здании управления «Рязаньэнерго» по адресу Рязань, улица МОГЭС, дом №12, телефон 8 (4912) 20-42-22, а также РЭСов (районов электрических сетей).

Напомним, за любыми консультациями и сведениями, касающимися деятельности энергокомпании, можно обратиться по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-8-800-50-50-115 (бесплатно, круглосуточно), а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber. По вопросам, связанным с электроснабжением — на портал ПАО «Россети» «Светлая страна».


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