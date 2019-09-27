Украинские пограничницы убили новорожденного

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Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, пишет
По данным следствия, в июле женщина родила девочку во дворе своего дома. После родов она намеренно не перевязала пуповину и ударила ребенка по голове.
В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Сестра матери и по совместительству ее коллега закопала еще живого младенца рядом с домом.
Женщин арестовали. В случае доказательства вины им грозит от десяти лет лишения свободы.
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