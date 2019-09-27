Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:47, 27 сентября 2019 148
 0    0

Украинские пограничницы убили новорожденного

Украинские пограничницы убили новорожденного

Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, пишет РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в июле женщина родила девочку во дворе своего дома. После родов она намеренно не перевязала пуповину и ударила ребенка по голове.

В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Сестра матери и по совместительству ее коллега закопала еще живого младенца рядом с домом.

Женщин арестовали. В случае доказательства вины им грозит от десяти лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 233
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 018
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 834
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
14:40, 26 сентября 2019 2 687
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 1
15:06, 15 сентября 2019 3 177
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум