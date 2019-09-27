RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Тулячку через суд заставили платить алименты на детей. Об этом
Жительницу Каменского района лишили родительских прав и обязали платить алименты. Будучи подвергнутой административному наказанию за их неуплату она вновь нарушила решение суда в июне и июле. В результате дети не получили более 16 тысяч рублей.
Суд признал 49-летнюю тулячку виновной по части 1 статьи 157 УК («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно») и приговорил к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.
Приговор в силу не вступил.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ субботу в Рязанской области ожидается до +14 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →В туалете рязанской школы старшеклассница отрезала девочке волосы и сняла это на видео — соцсети
Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.