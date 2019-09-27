Липецкие врачи «дефицитных» специальностей получат по миллиону

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Тамбовские врачи «дефицитных» специальностей получат по миллиону рублей. Областные парламентарии утвердили поправки в закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб»,
Выплату смогут получить врачи, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские больницы и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением. Они должны отработать в своей должности пять лет, в противном случае — вернуть деньги.
На эту меру поддержки в этом году из областного бюджета выделят 25 миллионов рублей.
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