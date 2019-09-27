RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Тамбовчанка перевела сбережения на «безопасный счет» и потеряла их. Об этом
По словам женщины, неизвестный позвонил ей и предупредил о попытке мошенников списать деньги с банковской карты. Он предложил перевести деньги на «безопасный счет». Тамбовчанка чере банкомат перевела 135 тысяч рублей, после этого звонивший ей мужчина перестал выходить на связь.
Оперативники выяснили номер злоумышенника и счет, на который перевели деньги. Они пытаются вернуть их и найти мужчину.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ выходные рязанских водителей проверят на трезвость
|
cледующая новость →На открытие ресторана самообслуживания «Маруся» в Рязани приехал актер телешоу «Однажды в России» Максим Киселев
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.