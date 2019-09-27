Синоптики рассказали, какая погода ждет липчан в конце сентября

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Гидромецтентр
Днем в субботу, 28 сентября, в области будет до +13 градусов, в воскресенье — на три градуса теплее. В понедельник, 30 сентября, воздух прогреется до +17 градусов.
По ночам от +2 до +10 градусов.
В последние два дня месяца возможны небольшие дожди.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ туалете рязанской школы старшеклассница отрезала девочке волосы и сняла это на видео — соцсети
|
cледующая новость →В Калуге пропала 82-летняя пенсионерка
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.