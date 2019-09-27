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14:45, 27 сентября 2019 120
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Синоптики рассказали, какая погода ждет липчан в конце сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет липчан в конце сентября

Фото: Pixabay.com

Гидромецтентр опубликовал прогноз погоды в Липецкой области на конец сентября. По данным синоптиков, ожидается небольшое потепление.

Днем в субботу, 28 сентября, в области будет до +13 градусов, в воскресенье — на три градуса теплее. В понедельник, 30 сентября, воздух прогреется до +17 градусов.

По ночам от +2 до +10 градусов.

В последние два дня месяца возможны небольшие дожди.


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