На открытие ресторана самообслуживания «Маруся» в Рязани приехал актер телешоу «Однажды в России» Максим Киселев

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В четверг, 26 сентября, в Рязани открыли ресторан самообслуживания «Маруся». На открытие приехал чемпион высшей лиги КВН и участник популярного шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» Максим Киселев.
Он анонсировал открытие банкетного зала этого ресторана, на котором выступит коллектив шоу «Однажды в России».
Как отметили в ресторане, рязанцев ждут демократичные цены и вместительный зал.
«Основу меню линии раздачи составляют традиционные русские блюда: котлеты из щуки, борщ, каша с грибами. Блюда кавказской кухни — шашлык, люля кебаб — готовятся, как положено, на мангале», — рассказали в «Марусе».
Ресторан быстрого самообслуживания работает по адресу: Первомайский проспект 62 «а», телефон 522-888,
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.