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Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева. Депутаты гордумы избрали ее в пятницу, 27 сентября,
Прежний глава города 69-летний Юрий Цкипури 19 сентября досрочно покинул пост из-за избрания в облдуму.
50-летняя Ольга Слюсарева — российская велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира и Заслуженный мастер спорта. В 2009 году стала помощником тульского губернатора, затем работала председателем областного комитета по спорту и молодежной политике. С 2014 была депутатом облдумы, в 2019 году стала депутатом гордумы.
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