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Мечтавшего о водительских правах тамбовчанина обманула мошенница. Об этом
В апреле 35-летний житель села Стрельцы перевел знакомой на счет 20 тысяч рублей.
«Женщина пояснила, что имеет „связи“ и за денежное вознаграждение поможет быстрее получить долгожданные права, — уточнили в пресс-службе. — Но результата он так и не добился, а знакомая „кормила“ потерпевшего бесконечными обещаниями».
Оперативники нашли 34-летнюю злоумышленницу. На нее завели дело по статье 159 УК («Мошенничество»).
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