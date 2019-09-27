Любимов поздравил главврача ОКБ с присвоением звания профессора

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Губернатор Николай Любимов поздравил главврача ОКБ Дмитрия Хубезова с
«Рязанское здравоохранение все чаще дарит нам поводы для гордости. Сегодня еще один. Дмитрий Анатольевич, это событие — награда за вашу преданность профессии и бесценный труд. От лица рязанцев и себя лично поздравляю вас с этим профессиональным достижением», — написал глава региона.
Напомним, в феврале 2018 корреспондент RZN.info брал у Хубезова
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