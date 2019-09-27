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Жить в городе и чувствовать себя на природе — тренд современных городов. Для этого девелоперы создают закрытые придомовые пространства, проектируют отдельные террасы в качестве летних помещений.
Такие решения реализованы в новом ЖК «Яркий» на Зубковой.
У жителей появляются новые возможности. Можно провести время на улице, при этом находясь в собственной квартире.
О том, как это сделать, читайте в разделе «
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.