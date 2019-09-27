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10:26, 27 сентября 2019 151
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Калужанин выплатил школьнице моральную компенсацию за секс

Калужанин выплатил школьнице моральную компенсацию за секс

Фото: Pixabay.com

Калужанин выплатил школьнице моральную компенсацию за секс. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что 31-летний житель поселка Товарково неоднократно склонял девушку к употреблению наркотиков и сексу. При этом мужчина знал, что ей нет 16 лет.

Злоумышленника приговорили к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима по пункту «а» части 3 статьи 230 УК («Склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических веществ») и ряда эпизодов по части 1 статьи 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Кроме того, с мужчины взыскали в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.


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