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Фото: Pixabay.com
Калужанин выплатил школьнице моральную компенсацию за секс. Об этом
Суд установил, что 31-летний житель поселка Товарково неоднократно склонял девушку к употреблению наркотиков и сексу. При этом мужчина знал, что ей нет 16 лет.
Злоумышленника приговорили к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима по пункту «а» части 3 статьи 230 УК («Склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических веществ») и ряда эпизодов по части 1 статьи 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Кроме того, с мужчины взыскали в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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