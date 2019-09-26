«Зеленый сад» объявил о старте продаж квартир в новом жилом комплексе «Счастье» на Михайловском шоссе

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«Зеленый сад» объявил о старте продаж квартир в новом жилом комплексе «Счастье», который находится в 150 метрах от Михайловского шоссе. Как рассказали в пресс-службе застройщика, новый ЖК специально спроектирован так, чтобы шум и городская суета остались за пределами дворового пространства — от транспортной магистрали комплекс отделяют частные дома и зеленые насаждения.
«Квартиры комфорт-класса, надземная парковка, детская и спортивная площадки, зеленая зона для отдыха с видом на парк и реку — это формат удобного современного жилья в живописном районе Рязани», — отметили в компании.
В одно-, двух- и трехкомнатных квартирах ЖК «Счастье» классические и SMART-планировки. Высота потолков — 2,65 м. В квартирах установлено оборудование для индивидуального отопления, в подъезде бесшумные лифты, а на первом этаже комната для детских колясок.
«Площадь комнат от 12 кв м позволяет без проблем разместить в квартире мебель и бытовую технику», — подчеркнули в пресс-службе.
Рядом с ЖК расположен природный парк «Павловская пойма», на реке Павловка есть обустроенный пляж.
«У дома хорошая транспортная доступность, он находится всего в 5 минутах езды до Площади Победы. Рядом Московское шоссе и Окружная дорога, отсюда легко попасть в центр города или выехать за его пределы, минуя пробки. Школьный автобус доставит детей к месту их учебы. В 10 минутах ходьбы от ЖК „Счастье“ — детский сад, магазины, аптеки, отделения банков», — сообщили представители застройщика.
Отмечается, что квартиры в жилом комплексе «Счастье» продаются по минимальным ценам. Предусмотрены различные варианты покупки: ипотека, рассрочка.
Получить более подробную информацию можно в отделе продаж Группы компаний «
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