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Во Владимирской области незаконно срубили около шестисот деревьев. Об этом сообщил
В июне в полицию обратились представители одного из лесничеств Петушинского района, сообщившие, что обнаружили участок леса, на котором вырублены 567 деревьев сосны, березы, осины и ели.
При этом вырубка на данном участке не планировалась.
К незаконной рубке причастен 39-летний житель города Коврова. По версии следствия, несколько месяцев назад он, не имея специального разрешения, срубил деревья, которые продал.
Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 450 тысяч рублей.
Дело направили в суд.
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