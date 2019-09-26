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Во Владимире прошла встреча участников проекта «Кадровый резерв». Об этом сообщил
«Резервистов» приветствовали заместитель секретаря партии Вячеслав Картухин и председатель организационного комитета проекта Юлия Новикова.
Проект стартовал в марте этого года. Целью «Кадрового резерва» является формирование команды современных и эффективных управленцев.
Заявки подали больше тысячи человек. В ходе нескольких этапов тестирования отобрали 150 претендентов для участия в очном этапе.
Для «резервистов» организовали и неформальную часть: работали фотозона и инстаспиннер, а фитнес-брейк для участников провел председатель Общественного совета федерального проекта «Детский спорт» во Владимирской области Павел Засыпкин.
Завершилась встреча выступлением певицы Оксаны Иващук.
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