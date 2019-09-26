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10:48, 26 сентября 2019 65
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Во Владимире прошла встреча участников проекта «Кадровый резерв»

Во Владимире прошла встреча участников проекта «Кадровый резерв»

Во Владимире прошла встреча участников проекта «Кадровый резерв». Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

«Резервистов» приветствовали заместитель секретаря партии Вячеслав Картухин и председатель организационного комитета проекта Юлия Новикова.

Проект стартовал в марте этого года. Целью «Кадрового резерва» является формирование команды современных и эффективных управленцев.

Заявки подали больше тысячи человек. В ходе нескольких этапов тестирования отобрали 150 претендентов для участия в очном этапе.

Для «резервистов» организовали и неформальную часть: работали фотозона и инстаспиннер, а фитнес-брейк для участников провел председатель Общественного совета федерального проекта «Детский спорт» во Владимирской области Павел Засыпкин.

Завершилась встреча выступлением певицы Оксаны Иващук.


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