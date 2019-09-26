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Фото: Pixabay.com
Виновница аварии выплатит пострадавшей рязанке сто тысяч. Об этом сообщила
В октябре 2018 года в Рыбном произошло ДТП, в результате которого потерпевшая попала в больницу, где она пролежала две недели с травмами средней тяжести.
Подсудимую признали виновной по части 2 статьи 12.24 КоАП. У нее на полтора года отобрали права. Ответчица хотела обжаловать приговор, но решение не изменили, так как пострадавшая находилась на длительном лечении.
Решение вступило в законную силу.
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