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В пятницу, 27 сентября, в Тульской области похолодает до -2 градусов. Подробный прогноз погоды опубликован на
В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман с видимостью от двухсот до пятисот метров. Ветер западный от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от +9 до +14 градусов.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.