В Тамбове похолодает до -2 градусов. Прогноз погоды

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В пятницу, 27 сентября, в Тамбовской области похолодает до -2 градусов. Подробный прогноз погоды опубликован на
В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, с заморозками до -2 градусов. Днем от +9 до +14 градусов.
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