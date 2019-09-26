В 2019 году в Брянской области отремонтируют больше шестисот километров дорог

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В 2019 году в Брянской области запланирован ремонт 630 километров дорог. К концу сентября работы завершили на 410 километрах. Об этом сообщил
«Капитальный ремонт включает в себя не только восстановление асфальтобетонного покрытия, но и устройство линий наружного освещения, тротуаров, остановочных павильонов. Это важнейшие элементы создания комфортных условий как для проживания в населенном пункте, так и для обеспечения безопасности дорожного движения», — написал представитель правительства.
За этот год в регионе обустроили уличное освещение на восьми объектах в 11 населенных пунктах, общей протяженностью 19,4 километра.
В следующем году аналогичные работы проведут уже на 25,2 километра дорог.
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