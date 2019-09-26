Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области в конце сентября

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Дневные температуры с пятницы, 27 сентября, до воскресенья, 29 сентября, будут в пределах +12, +13 градусов. В понедельник, 30 сентября, воздух прогреется до +15 градусов.
По ночам от +2 до +7 градусов.
Дожди возможны в пятницу, воскресенье и понедельник.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.