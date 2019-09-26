Отопление в Липецке включат в течение трех дней. Расписание

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Отопление в Липецке включат в течение трех дней. Об этом сообщил
Отопительный сезон в Липецке начался 26 сентября.
Очередность включения систем в многоквартирных домах определена графиком. Ознакомиться с ним можно
При возникновении проблем липчанам советуют направлять заявки в единую региональную аварийную службу 8-800-450-48-48.
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Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.