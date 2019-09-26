Ночью во Владимирской области ожидается снег. Прогноз погоды

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В ночь с четверга на пятницу, 27 сентября, во Владимирской области ожидается снег. Подробный прогноз погоды опубликован на
В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки — дождь и снег. Ветер ночью юго-западный, днем западный от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от +7 до +12 градусов.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.