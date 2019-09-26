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11:26, 26 сентября 2019 343
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На вышедшую из маршрутки рязанку напал неизвестный

На вышедшую из маршрутки рязанку напал неизвестный

Фото: Pixabay.com

В Канищеве на рязанку напали на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

22-летняя горожанка вышла из маршрутки и через несколько секунд из ее рук вырвали смартфон. Злоумышленника нашли на следующий день, когда он пытался продать гаджет.

Смартфон изъяли.

На 35-летнего мужчину завели уголвоное дело по части 1 статьи 161 УК («Ограбление»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.


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