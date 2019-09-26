На вышедшую из маршрутки рязанку напал неизвестный

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Фото: Pixabay.com
В Канищеве на рязанку напали на остановке общественного транспорта. Об этом
22-летняя горожанка вышла из маршрутки и через несколько секунд из ее рук вырвали смартфон. Злоумышленника нашли на следующий день, когда он пытался продать гаджет.
Смартфон изъяли.
На 35-летнего мужчину завели уголвоное дело по части 1 статьи 161 УК («Ограбление»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.