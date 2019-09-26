На выходных в Тамбове начнут работать четыре ярмарки выходного дня

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В ближайшую субботу, 28 сентября, в Тамбове начнут работать четыре ярмарки выходного дня. Об этом сообщил
Работать они начнут в 8:00 и закончат в 12:00.
На территориях ярмарок посетителей ждут выступления творческих коллективов и концертно-игровая программа. Они пройдут по такому графику:
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.