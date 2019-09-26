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На въезде в Шиловский район установили монумент в честь князя Олега Рязанского. Его торжественно открыли в четверг, 26 сентября.
Возведение монумента стало частью патриотического проекта местной администрации «Шиловский край — земля отцов».
«Инициатива возведения монумента стала возможной благодаря слаженной работе многих неравнодушных людей. Начать проект помогла региональная программа поддержки местных инициатив, — отметил глава облдумы Аркадий Фомин. — Жители Шилова свято хранят свою историю, и возведение монумента — это дань памяти и уважение к прошлому».
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