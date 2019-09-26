Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

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Фото: Pixabay.com
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить многоженство в России. По его словам, это решило бы «ряд социальных проблем из-за численного преимущества женщин над мужчинами», передает
Аляутдинов считает, что легализация многоженства стала бы «гарантом соблюдения прав женщин». По его словам, в России немало ситуаций, когда «женщины остаются вдовами или разведены». Муфтий отметил, что сейчас многоженство есть в Татарстане, Чечне и Дагестане.
«Большая ответственность в данном случае возлагается на мужчину: это и финансовое обеспечение, равное распределение свободного времени между семьями, воспитание детей», — заключил он.
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