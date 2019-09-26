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Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев на свалку у «Магнита» в Канищеве.
«Префектура Московского района взяла ситуацию на контроль. Проводятся работы для выявления и привлечения к ответственности нарушителей», — уточнили в администрации города.
Напомним, в четверг, 26 сентября, жители Канищева
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