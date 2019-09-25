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17:23, 25 сентября 2019 183
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За неделю в Рязанской области подешевели морковь и лук. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подешевели морковь и лук. Мониторинг цен

За неделю, с 17 по 23 сентября, в Рязанской области на 5,5% подешевела морковь. Данные мониторинга цен предоставил «Рязаньстат».

Цена также снизилась на:

  • лук репчатый — на 4,5%;
  • белокочанная капуста — на 3,3%;
  • картофель — на 2,5%;
  • свинина — на 2,3%;
  • вермишель — на 1,9%;
  • мясо кур -— на 1,6%;
  • сахар-песок — на 0,7%;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,5%;
  • мороженая рыба — на 0,3%;
  • сливочное масло — на 0,3%;
  • чай — на 0,1%.

За это время подорожали:

  • крупу гречневую-ядрицу — на 2,2%;
  • масло подсолнечное — на 1,4%;
  • молоко — на 1,1%;
  • куриное яйцо — на 0,9%;
  • баранину, пшено — на 0,8%;
  • яблоки — на 0,5%;
  • соль — на 0,4%;
  • говядину — на 0,3%;
  • рис — на 0,1%.

Цена на пшеничную муку не изменилась.


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