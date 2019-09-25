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Певица Юлия Ковальчук попала в ДТП после концерта в Рязани, который прошел во вторник, 24 сентября. Об этом артистка рассказала в своем
По словам Ковальчук, по пути у ее машины взорвалось колесо. «Еле добралась сегодня до съемок с утра. Вчера из Рязани ехали, взорвалось колесо у машины. Вернулись поздно, спали мало… Но все равно всем хорошего настроения», — сказала певица.
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