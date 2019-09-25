Во владимирском поселке имени Карла Маркса открыли «Точку роста»

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Во вторник, 24 сентября, в поселке имени Карла Маркса Камешского района открыли «Точку роста». Об этом
Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» появился на базе Брызгаловской школы Ее выбрали из четырех сельских школ с учетом возможностей увеличения скорости интернета и количества учеников: там занимаются 150 детей. В двух других школах менее 100 человек, в третьей — 200 человек.
В школе отремонтировали два просторных помещения. Их оснастили современной мебелью, в том числе стульями-трансформерами и пуфами. Для детей сделали шахматную гостиную, медиазону, закупили 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, ноутбук, один большой и три маленьких квадрокоптера с камерами, зеркальный фотоаппарат. Школьники будут заниматься в новых кабинетах технологией, информатикой, изучать основы безопасности жизнедеятельности и заниматься проектной деятельностью.
Обновленную школу осмотрели секретарь местного отделения «Единой России» Надежда Игонина и глава администрации Камешковского района, член политического совета местного отделения партии Анатолий Курганский.
Во Владимирской области «Точки роста» созданы на базе 21 школы. Центры строятся в рамках федерального и регионального проектов «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Фото с
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