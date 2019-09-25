В ряжском СИЗО потушили «пожар» на складе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УФСИН по Рязанской области
В ряжском СИЗО №2 прошли пожарные учения. Об этом сообщила
Условное возгорание началось из-за неисправности электропроводки на овощном складе. Согласно сценарию, запах дыма почувствовали сотрудники дежурной смены.
«Очаг возгорания был настолько велик, что своими силами огонь потушить не удалось. И только в результате слаженных действий представителей системы и пожарных трагедии удалось избежать», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМихайловец получил шесть лет колонии строгого режима за распространение наркотиков через «закладки»
|
cледующая новость →Во владимирском поселке имени Карла Маркса открыли «Точку роста»
Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.