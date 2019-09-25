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11:31, 25 сентября 2019 90
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В ряжском СИЗО потушили «пожар» на складе

В ряжском СИЗО потушили «пожар» на складе

Фото: УФСИН по Рязанской области

В ряжском СИЗО №2 прошли пожарные учения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН России.

Условное возгорание началось из-за неисправности электропроводки на овощном складе. Согласно сценарию, запах дыма почувствовали сотрудники дежурной смены.

«Очаг возгорания был настолько велик, что своими силами огонь потушить не удалось. И только в результате слаженных действий представителей системы и пожарных трагедии удалось избежать», — говорится в сообщении.


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