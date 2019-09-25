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В Рязанской области начался онлайн-флешмоб «Узнай свою природу». Об этом рассказали в пресс-службе движения ЭКА.
Участники флешмоба узнают, как с помощью простых повседневных действий снижать свой «экологический след», где можно получить качественную информацию об экологичном образе жизни и экоактивизме и как учить этому других людей.
Для участия в онлайн-флешмобе необходимо зарегистрироваться на
Для участников флешмоба подготовили инфографику, статьи об экологическом просвещении в школах и вузах и другие материалы, которые помогут лучше разобраться в этой теме.
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