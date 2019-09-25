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В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею Green Card. Об этом сообщил
Такое предложение выдвинул зампред комитета по международным делам Алексей Чепа после решения США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН.
«Думаю, мы можем запретить мероприятия наподобие лотереи Green Card, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“. Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — пояснил депутат.
Власти могут ограничить доступ к сайту и затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов.
Справка
Green Card — удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель, не будучи американским гражданином, может жить и работать в США. У обладателей Green Card те же права, что и у граждан, кроме права голосования.
Розыгрыш Green Card проходит каждый год, его цель — поощрять иммиграцию в США граждан тех государств, жители которых мало представлены в стране.
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