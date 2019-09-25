В четверг в Тамбовской области будет до +15 градуса. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 26 сентября, в Тамбовской области будет до +15 градуса. Прогноз погоды
Ночью от -3 до +2 градусов.
По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
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Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.