В четверг в Рязанской области потеплеет до +13 градусов. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 26 сентября, в Рязанской области потеплеет до +13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем +8, +13 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДвое тамбовчан за ночь обокрали одиннадцать гаражей
|
cледующая новость →Сорокина предложила кандидатуры заместителей мэра
Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.